Redondo reivindica 'Cultura Orgullosa' e invita a "sentir orgullo de país"

Madrid, 17 de junio de 2026. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado que 'Cultura Orgullosa' está enfocado a "cambiar la perspectiva" y ha invitado a "sentir orgullo de país" ya que España "ha avanzado mucho" en esta materia: de las "terribles" leyes de vagos y maleantes y de peligrosidad social, España ha pasado a ser --según el Rainbow Map de ILGA-Europe-- "el país donde los derechos y libertades de las personas LGTBI+ mejor se reconocen y donde una persona desde la diversidad puede vivir mejor y con mayor respeto".