Rego cifra en 1.478 los menores migrantes identificados en Ceuta

Madrid, 31 de agosto de 2026. La ministra de Juventud e Infancia ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que han sido identificados en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 de julio y ha llamado a "arrimar el hombro" ante "un asunto de país". "Actualmente, en los sistemas de protección de la ciudad autónoma, a día de hoy, tenemos ya la cifra a día de hoy, hay 1.478 niños y niñas que están en los centros que dependen directamente de los centros de protección de la ciudad autónoma", ha asegurado. (Fuente: Congreso)