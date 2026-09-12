Rego cifra en 2.100 los niños migrantes en Ceuta y pide responsabilidad a las autonomías

Madrid, 12 de septiembre de 2026. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este sábado en 2.100 los menores migrantes filiados en el sistema de acogida en Ceuta, si bien ha detallado que 700 son niñas "muchas de ellas de muy corta edad" y ha pedido "responsabilidad política" a las autonomías para trasladar a los menores a la Península. Unas declaraciones que llegan en un sábado marcado políticamente por la crisis migratoria que está viviendo la ciudad autónoma. (Fuente: PP/PSOE/Europa Press)