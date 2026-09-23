Rego defiende el traslado de los menores migrantes de Ceuta a la Península

Sagunto (Valencia), 23 de septiembre de 2026. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido el traslado a la Península de los menores migrantes no acompañados que accedieron a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio porque considera resulta "imposible" que la ciudad autónoma "se haga cargo sola de este volumen de niños que hay ahora mismo en su sistema de acogida", al tiempo que ha apelado a la "solidaridad". Pero, a la vez, ha señalado que hay que "hacerse cargo del dolor y del malestar de los vecinos y vecinas que viven en Ceuta", puesto que resulta "insostenible la situación". No obstante, ha matizado que la manera de hacerlo "no es señalando a entidades sociales y a personas que son víctimas", sino "dando un espacio de acogida" en la Península. "Es decir, desinflamar la situación en Ceuta y traernos a la Península a esos niños y niñas", ha argumentado.