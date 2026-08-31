Rego estima que quedan 1.200 menores migrantes por filiar en Ceuta

Madrid, 31 de agosto de 2026.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha precisado que quedan 1.200 menores migrantes por filiar en Ceuta, que se sumarían a los 1.478 identificados. "Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba que el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar", ha asegurado la ministra en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para abordar su gestión en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes.
(Fuente: Congreso)