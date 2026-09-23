Rego muestra "indignación" por desahucio de Maricarmen: "Puede ser legal pero no es legítimo"

Sagunto (Valencia), 23 de septiembre de 2026. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado que el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro, en Madrid, de la vivienda en la que reside desde hace 70 años, no es "legítimo", al tiempo que ha cargado contra la decisión judicial que dice "que se debe ir de su casa para que un fondo buitre haga negocio" con esta misma y contra los partidos que han convertido la vivienda en un "elemento de especulación". "Puede que sea legal, pero no es legítimo", ha clamado.