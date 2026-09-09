Rego reclama colaboración del PP para trasladar 500 menores a la Península desde Ceuta

Madrid, 9 de septiembre de 2026. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado en el Congreso la colaboración del Partido Popular para hacer efectivo el traslado de menores desde Ceuta a la Península, una medida que ha calificado como "fundamental para el pueblo de Ceuta" y para "destensionar" la situación en la ciudad autónoma. "Yo voy a seguir defendiendo que el Partido Popular tiene que colaborar para que eso se produzca", ha asegurado la ministra durante su intervención parlamentaria. (Fuente: Congreso)