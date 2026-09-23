Rego ve "poco probable" que Marruecos "no supiera nada" de la entrada masiva de migrantes

Sagunto (Valencia), 23 de septiembre de 2026.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en que ve "poco probable" que Marruecos "no supiera nada de que se movían más de 80.000 personas" que acabaron entrando irregularmente en Ceuta a finales de julio, al tiempo que ha instado a Europa a "reflexionar" sobre su política migratoria: "Externalizar y militarizar fronteras genera este tipo de problemas graves". "Sigo sosteniendo lo mismo que he sostenido desde el minuto uno", ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras realizar una visita institucional a Sagunt (Valencia), preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde en Nueva York ha considerado "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva del pasado 30 de julio y ha asegurado que ha pedido "acciones y respuestas".