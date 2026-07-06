Regresa a Sevilla el equipo de SAMU desplazado a Venezuela: "Ha sido apocalíptico"

Sevilla, 6 de julio de 2026. El equipo de Fundación SAMU desplazado a Venezuela para participar en el dispositivo de búsqueda y rescate tras los terremotos que han asolado el país ha regresado a Sevilla este lunes, 6 de julio. La expedición, en colaboración con EMA 112 y Project HOPE, ha aterrizado a las 8,35 horas en el aeropuerto de la capital andaluza, donde ha sido recibida por familiares y medios de comunicación tras nueve días de trabajo sobre el terreno en la costa de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.