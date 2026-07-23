La Reina recibe a los becados de la FMBBVA y participa en una exposición virtual

Madrid, 23 de julio de 2026. La Reina ha recibido en el Palacio de la Zarzuela, a dieciséis jóvenes ganadores de una beca universitaria de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA). Procedentes de familias vulnerables de Colombia, Perú y República Dominicana, y acompañados por el presidente de BBVA, el director general de la fundación y la madre de un becado de una edición anterior; los jóvenes han tenido un encuentro distendido y cercano con Doña Letizia. En él, se ha producido un momento especialmente emotivo: La Reina ha navegado por la exposición virtual de fotos, dibujos y poemas, de un becado colombiano que conoció el año anterior, fallecido recientemente. Su madre Luz Nelly, le ha enseñado a la Reina este metaverso de su hijo que, a modo de homenaje póstumo, pone en valor la importancia de la educación como herramienta que cambia vidas y permanece en el tiempo. Así lo ha destacado la Reina cuyas palabras han formado parte de una de las salas de ese metaverso, la de testimonios. Gracias a estas becas, estos jóvenes podrán ir a la universidad. La FMBBVA apoya a sus padres y madres con herramientas financieras y no financieras para impulsar sus pequeños negocios y que puedan salir de la pobreza. Desde que esta iniciativa se puso en marcha hace seis años, se han entregado casi 200 becas en 3 de los 5 países en los que la fundación está presente.