Renalidades llega al Hospital Universitario 12 de Octubre para concienciar sobre C3G

Madrid, 25 de septiembre de 2026. En el marco del Día Mundial de la C3G, el Hospital Universitario 12 de Octubre ha acogido la campaña Renalidades. Una iniciativa impulsada por la biofarmacéutica Sobi, en colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, ALCER, y la Asociación para la Información y la Investigación de las Enfermedades Renales Genéticas, AIRG-E. Se estima que el 50% de las personas con enfermedades renales raras, progresa a insuficiencia renal en los diez años posteriores al diagnóstico. Estas enfermedades afectan a la salud de los pacientes y tienen un gran impacto emocional en ellos y en las personas que los rodean. Renalidades es una campaña de sensibilización que une personas, ciencia y arte para visibilizar la realidad de C3G e IC-MPGN.