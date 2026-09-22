Renfe continúa la modernización de AVANT tras desplazar a 13 millones de personas en 2025

Madrid, 22 de septiembre de 2026. El servicio de media distancia sobre líneas de alta velocidad de Renfe, AVANT, registró más de 13 millones de desplazamientos en 2025, dato que ha consolidado su fuerte plan de modernización para este tipo de servicios. Una estrategia que combina nuevos servicios y horarios, el aumento de plazas y medidas operativas para reforzar su compromiso con la puntualidad. Durante el 2025, de los 49.599 trenes AVANT movilizados más del 85% llegaron con puntualidad, y el otro 15% lo hizo con un retraso medio de 7'. De esta manera, AVANT se ha consolidado como una de las opciones más utilizadas para los desplazamientos recurrentes y el servicio con mejor nivel de puntualidad de la compañía. Una opción cada vez más utilizada para desplazamientos recurrentes por motivos laborales, académicos y personales. Una evolución que refuerza el papel de estos servicios como una herramienta de cohesión territorial y desarrollo, así como motor de generación de recursos para fomentar una movilidad sostenible y accesible.