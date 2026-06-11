Representantes del sector agrario abordan el reto de la sostenibilidad en el campo

Toledo, 11 de junio de 2026. Con el objetivo de abordar el reto creciente que supone la correcta gestión de los envases de plástico generados en el medio rural, autoridades y representantes del sector agrario se han dado cita en el encuentro 'Cosechando sostenibilidad: el campo y la administración juntos por un reto común', organizado por Europa Press en colaboración con AEVAE. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más de 20.000 toneladas de envases agrarios se ponen en circulación cada año en el campo español. El sector de los envases de plástico de uso agrícola se enfrenta a una de las regulaciones más exigentes y cambiantes de Europa. Durante la jornada, también se puso en valor la importancia de establecer canales de información, diálogo y transparencia con los grupos de interés. El cumplimiento normativo y la innovación industrial son claves para el impulso de una auténtica economía circular en el sector agropecuario español.