Repsol dispara sus ganancias a 2.201 millones a junio y acelera la retribución a accionistas

Madrid, 23 de julio de 2026. Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 265% con respecto a los 603 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto en lo que va de 2026 marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos por el conflicto en Oriente Próximo, informó la compañía. (Fuente: Repsol/Europa Press)