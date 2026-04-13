Responsables de marketing de BBVA e Indra apuntan que la IA permite focalizar más en clientes

Madrid, 13 de abril de 2026. El responsable global de la disciplina de Marketing y Ventas Digitales de BBVA ha afirmado que la IA "está cambiando el paradigma del marketing", ya que ahora se basa en la toma de decisiones en tiempo real, en donde cada interacción es un momento único para aportar valor. En opinión del director general de Marketing y Gestión de Marcas de Indra Group, Jesús Presa, se está evolucionando del marketing descriptivo a uno más predictivo, ya que la IA va a permitir de "forma mucho más focalizada al cliente".