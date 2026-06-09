Una respuesta "masiva e inesperada": balance de la primera etapa de León XIV en España

Madrid, 9 de junio de 2026. Después de la primera etapa del papa León XIV en España, María Solano Altava, profesora de la Universidad CEU San Pablo y periodista de El Debate, considera que la visita ha sido "realmente asombrosa, espectacular". La experta destaca la masiva participación ciudadana, tanto en los actos oficiales como en los recorridos del pontífice, y subraya especialmente la vigilia juvenil, marcada por un "silencio sepulcral" que, a su juicio, fue "más elocuente aún que las palabras". Asimismo, pone en valor la multitudinaria misa celebrada en la Plaza de Cibeles y la capacidad del Papa para conectar con los jóvenes mediante un mensaje "muy claro, muy conciso y relativamente sencillo de seguir".