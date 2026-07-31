Retirados los últimos coches atrapados en un garaje por la DANA: "Aun quedan ascensores"

Valencia, 31 de julio de 2026. "La recuperación no ha acabado", ha señalado el alcalde de Aldaia (Valencia), Guillermo Luján, tras la retirada este viernes de los últimos coches atrapados en un garaje del municipio. El primer edil apunta que aun quedan "ascensores" por reparar. Y es que 640 días después del 29 de octubre de 2024, Remedios Pallardó, propietaria de uno de los vehículos, reconoce emocionada que es como cerrar un largo "capítulo". Un sentimiento que comparte Paco Gomez, presidente del garaje.