El Rey destaca el "talento y habilidad personal" de los 100 becados por Fundación la Caixa

Madrid, 9 de julio de 2026. El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la 44ª edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa. Los 100 estudiantes universitarios becados han sido seleccionados por su excelencia entre 1.101 candidatos y admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo. "Vuestro talento y vuestra habilidad personal se irá puliendo y conformando el camino", ha manifestado el Rey durante su intervención en el acto, donde ha asegurado que es "emocionante" ver que los becados tienen "una vida por delante llena de posibilidades, llena de oportunidades" para desarrollar lo que quieren hacer, desarrollar su vocación y "seguir perfeccionando".