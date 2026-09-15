El Rey elogia el "ejemplo de civismo" de Ceuta y defiende la coordinación ante las emergencias

Madrid, 15 de septiembre de 2026. Son las primeras palabras públicas del Rey sobre la crisis de Ceuta. Felipe VI ha elogiado el "ejemplo de civismo" de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. Así lo ha asegurado durante la apertura del curso de la Escuela Nacional de Protección Civil, donde ha querido reconocer especialmente el trabajo de los equipos que atendieron la emergencia. "Es obligado mencionar a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de Protección Civil en Ceuta", ha señalado.