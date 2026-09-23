El Rey inaugura entre aplausos la nueva temporada del Teatro Real

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El Rey Felipe VI ha presidido de nuevo el estreno de la nueva temporada del Teatro Real, que arranca con la ópera 'Manon Lescaut' de Giacomo Puccini, que ha estado 102 años ausente de su escenario. Este año la Reina se encuentra en Bélgica para participar en el acto central del 'Día Mundial de la investigación en cáncer 2026' en la sede de la Sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer. En 2025 no acudieron a la apertura de la temporada ninguno de los dos monarcas, pero en 2024 presidieron por sexto año consecutivo el acto.