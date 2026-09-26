Rey Varela descarta pactos postelectorales: "Seré alcalde si dependo solo de los ferrolanos"

Ferrol, 26 de septiembre de 2026. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, rechaza cualquier aspiración en la política más allá de la ferrolana. "No es que lo diga yo. Lo han dicho el presidente Rueda y el presidente Feijóo en numerosas ocsiones: yo podría estar en otros lugares y yo he elegido Ferrol", reivindica al señalar que "no hay nada más bonito" que ser alcalde de la ciudad de cada uno. De lo que no quiere hablar Rey Varela es de la posibilidad de pactos postelectorales si perdiese la mayoría absoluta en mayo del próximo año. "Seré alcalde si dependo solo de los ferrolanos", proclama cuando se le plantea si hablaría con Vox si fuese llave de Gobierno en la corporación departamental.