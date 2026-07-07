Riesgo de calor en Valencia: “Hay que estar todo el día a remojo”

Valencia, 7 de julio de 2026. La Comunitat Valenciana sufre una ola de calor en los próximos días dónde se puede alcanzar los 44º y lo están sufriendo las personas: "No se puede dormir por la noche y al salir de la ducha ya estás chorreando, hay que estar todo el día a remojo". El exceso de calor está haciendo que mucha gente vaya a la playa para refrescarse, recomiendan no salir de casa y el aire acondicionado, además agua y mucha crema en caso de salir para estar hidratado. También algunos madrileños aprovechan el verano para hacer una escapada a la playa, y por eso veranean en Valencia.