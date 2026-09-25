Rita Maestre critica la "alfombra roja" de Ayuso y Almeida a la especulación

Madrid, 25 de septiembre de 2026. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho que lo ocurrido con el desahucio de Maricarmen "no es un drama y no es un error, sino una consecuencia directa de la alfombra roja que Ayuso y Almeida le han puesto a la especulación en Madrid y lo tenemos que parar ya, para que no haya más dramas como el de Maricarmen, como el de Paquita, para que no haya como hoy muchos desahucios anónimos de personas que solo quieren mantener el derecho a tener una casa en su ciudad".