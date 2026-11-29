Barcelona, 29 de noviembre de 2026. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha celebrado la alta participación en las elecciones generales de este domingo, a la espera de conocer los resultados finales, porque "refuerza la democracia y el interés de la ciudadanía con la política". "La democracia se defiende votando y hoy podemos estar contentos de los datos de participación", ha destacado en una breve comparecencia ante los medios poco después del cierre de los colegios electorales en el hotel de Barcelona desde el que siguen el recuento electoral.