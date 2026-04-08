Roberto Leal muestra su mejor sonrisa para fomentar el cuidado de la salud bucodental

Madrid, 8 de abril de 2026. Oral B cumple 40 años en España y lo ha celebrado con un evento muy especial en la capital. En estas cuatro décadas, la marca ha cambiado la forma de cuidar la sonrisa, desde los cepillos de cerdas de nailon a los cepillos eléctricos con la tecnología más avanzada. El presentador Roberto Leal, embajador de la marca, y numerosos rostros conocidos han querido felicitar a la compañía por su compromiso con el cuidado bucal. En un contexto en el que la prevención sigue siendo clave para cuidar la higiene oral, se ha organizado una mesa redonda para reflexionar sobre los avances logrados en los últimos años y analizar los retos actuales en salud bucodental. Cuatro décadas después de su llegada a España, Oral-B reafirma su apuesta por la innovación con el desarrollo de productos que contribuyen a lograr bocas más sanas.