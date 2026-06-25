Robles condecora a militares desplegados en Líbano

Madrid, 25 de junio de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha impuesto este jueves Cruces al Mérito Militar con distintivos azul y blanco al contingente 'Libre Hidalgo' XLIV, que recientemente ha finalizado su despliegue en Líbano en medio del deterioro de la seguridad en la región y de los ataques del Ejército de Israel contra ese país y el partido-milicia chií Hezbolá. "Gracias por lo importantes que han sido para la paz en el mundo", les ha dicho. Durante el acto, celebrado en la base de 'El Goloso', en Madrid, la ministra ha destacado la "enorme profesionalidad, la responsabilidad, valor y compromiso con la paz y la estabilidad" manifestado por la BRILIB XLIV durante los seis meses de labor en Líbano, donde han vivido situaciones muy delicadas. (Fuente: Ministerio de Defensa)