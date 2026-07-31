Robles, sobre crisis en Ceuta: "Esto no es una guerra. Son seres humanos que vienen engañados"

Murcia, 31 de julio de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado este viernes que la crisis migratoria que se ha desatado en Ceuta "no es una guerra", sino que se trata de "seres humanos" que llegan "engañados" a la ciudad autónoma desde Marruecos. En declaraciones a los medios desde el Astillero de Navantia en Cartagena (Murcia), la ministra ha defendido darle a los "menores y las familias" que van a Ceuta "engañados" el "tratamiento adecuado", siempre desde el punto de vista de protección a la ciudad pero también ha destacado el "componente humanitario" ante una situación que "evidentemente" no es una "guerra". (Fuente: POPULAR TV Murcia)