Robles defiende al CNI ante la crisis migratoria y avisa: "Ceuta y Melilla son españolas"

Madrid, 25 de agosto de 2026. Margarita Robles cierra filas con los servicios de Inteligencia tras la crisis migratoria de Ceuta. "Los servicios de inteligencia sí hicieron bien su trabajo", así lo ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso para abordar la crisis migratoria en Ceuta, respondiendo a las dudas sobre si hubo información previa. Sin embargo, la ministra no da más detalles sobre esas actuaciones. El motivo, dice, es el secreto que protege el trabajo de los agentes del CNI. Y de la actuación de los servicios de Inteligencia, Robles pasa a otro mensaje que quiere dejar claro: "Ceuta y Melilla son España e intocables". (Fuente: Europa Press y Congreso)