Robles entrega la Cruz al Mérito Militar a Ana María Serra, madre de una sargento fallecida

Bótoa, 13 de julio de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha distinguido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a Ana María Serra, madre de la sargento 1º Débora Grau fallecida en 2021 en acto de servicio, con la que se reconoce su apoyo a las familias que han perdido a un ser querido en el Ejército. También el hecho de que haya continuado con el proyecto emprendido por su hija para conseguir un millón de donantes de médula ósea, como se ha destacado en este acto celebrado en la Base General Menacho en Bótoa (Badajoz) y que se ha completado con un recuerdo a los caídos por España.