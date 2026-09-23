Robles pide expresamente a Armengol que autorice la comparecencia de la directora del CNI

Madrid, 23 de septiembre de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido esta miércoles expresamente a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que la Junta de Portavoces de la Cámara "autorice" la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Gastos Reservados para explicar la actuación de este departamento los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio. (Fuente: Congreso)