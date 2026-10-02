Rocío Blanco: Andalucía crea más empleo y reduce el paro más rápido que el resto de España

Córdoba, 2 de octubre de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido este viernes, 2 de octubre, que pese a que Andalucía ha cerrado el mes de septiembre con un aumento del paro de 6.733 personas y encadena cinco meses por debajo de los 550.000 parados, registra además el número más bajo desde un mes de septiembre de 2007. Asimismo, la consejera ha subrayado además que la comunidad reduce el desempleo a un ritmo muy superior al conjunto de España, un 10,46% frente al 1,74% nacional.