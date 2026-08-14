Rollán pide un marco normativo que garantice una respuesta inmediata en el caso de Ceuta

Ceuta, 14 de agosto de 2026.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado que las Cortes Generales "no tienen mejor cosa que hacer" que empezar a trabajar en un marco normativo, que sea "amplio, completo, garantista, sólido y solvente" para generar la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, "la contundencia y la respuesta sea absoluta", en referencia a la entrada masiva de migrantes de finales de julio.
(Fuente: RTVECE)