Las rozaduras e irritaciones se convierten en una molestia frecuente entre los deportistas

Madrid, 26 de abril de 2026. El deporte aporta múltiples beneficios para la salud, pero también puede provocar pequeñas molestias físicas como las irritaciones y las rozaduras. Una de las más frecuentes es la irritación del pezón, conocida como 'pezón del corredor'. El movimiento repetido, el sudor y el roce constante con la ropa son las principales causas de este problema. Para remediarlo, Vaseline, ha demostrado la eficacia de la vaselina como agente preventivo y reparador durante la Maratón de Madrid 2026. Un producto versátil que protege la piel frente a la fricción para aportar al deportista la mayor comodidad a la hora de ejercitarse y realizar su deporte favorito. Un pequeño gesto que puede marcar la diferencia en las zonas más sensibles de la piel al hacer deporte como el pecho, las axilas, la parte interna de los muslos o los talones.