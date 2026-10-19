Rueda cree que Feijóo "acertará" con las pensiones y rebaja la broma de Albiol

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado este lunes profundizar en la polémica sobre las pensiones activada la semana pasada al asegurar que confía en la gestión económica de su jefe de filas en el PP y antecesor en el Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, dando por hecho que "acertará" y las "garantizará", como ha comprometido. Lo ha trasladado en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, donde también ha sido preguntado por el chiste del catalán Xabier García Albiol, quien en un acto político con Feijóo presente, comentó que los gallegos "a veces no saben por dónde van". Rueda ha confesado que este tipo de bromas sobre tópicos no le gustan "nada", pero ha rebajado la de su compañero de filas, de la que ha dicho que no le concede "importancia" alguna. (Fuente: Xunta de Galicia)