Rueda ve necesario un pacto para actuar ante los fuegos, aunque Puente "ha roto todo"

Santiago de Compostela, 29 de julio de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado sobre si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, deberían aparcar sus diferencias e impulsar un pacto que contribuya a combatir los incendios, se ha mostrado partidario del diálogo y ha destacado que celebró ver cómo inicialmente se destacaba la colaboración entre administraciones "rivales" en Madrid. "Yo creo que todo eso es bueno, pero al final para que haya un acuerdo, dos tienen que querer. Y hemos visto como el ministro Puente ha roto todo eso. Parece una estrategia de no querer que haya diálogo, sobre todo en los grandes asuntos", ha aseverado.