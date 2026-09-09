Rufián insta a reaccionar para frenar a PP y Vox y Sánchez responde: "Se hace camino al andar"

Madrid, 9 de septiembre de 2026. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no obviar que, como pronostican las encuestas, el PP y Vox pueden sumar una mayoría absolutísima de más de 200 escaños, y a reaccionar para evitar que eso suceda. El jefe del Ejecutivo ha dicho compartir su diagnóstico sobre la "involución" que acarrearía esa situación, pero ha defendido sus políticas: "Se hace camino al andar", ha apuntado. (Fuente: Congreso)