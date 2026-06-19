Rufián pide a Oltra aprovechar la "oportunidad histórica" para unir a la izquierda

Valencia, 19 de junio de 2026. La exvicepresidenta de la Generalitat y futura candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han llamado a la unidad de la izquierda de cara al próximo ciclo electoral con un frente que vaya "más allá" de las siglas, para lo que han abogado por abandonar las "mínimas y miserables diferencias del pasado y del presente": "Y si las izquierdas no nos ponemos de acuerdo: primarias, hagamos primarias, votemos y aglutinémonos alrededor del mejor". En este sentido, ha pedido a Oltra que aproveche esta "oportunidad histórica". (Fuente: Iniciativa Compromís)