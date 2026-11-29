Badalona (Barcelona), 29 de noviembre de 2026. El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado a votar masivamente con conciencia y memoria, y ha pedido respetar la democracia y condenar todo atisbo de ponerla en duda: "Pase lo que pase esta noche será un resultado evidentemente limpio". "Me hace gracia escuchar a Feijóo hablando de memoria, porque seguramente tenemos una memoria diferente. Yo apelo a la mía y a la de mucha gente", ha declarado antes de votar este domingo en la escuela Mercè Rodoreda de Badalona (Barcelona), donde ha agradecido la labor de los apoderados y también de los periodistas.