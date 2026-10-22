Rull tras ocupar Lluís Puig su escaño en el Parlament: "Vuelve un servidor público honesto"

Barcelona, 22 de octubre de 2026. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha dado la bienvenida al exconseller y diputado de Junts, Lluís Puig, que ha ocupado su escaño este jueves tras 9 años del 1-O: "Vuelve un servidor público honesto, valiente y comprometido. Un patriota, una buena persona a quien han querido apartar de manera ignominiosa de su actividad política". Lo ha dicho en una intervención antes de iniciar el pleno después de que dirigentes de Junts y exdirigentes del gobierno de 2017 liderado por Carles Puigdemont, entre ellos el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, hayan recibido a Puig a su entrada en el Parlament. (Fuente: Parlament Catalunya)