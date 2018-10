La saga 'Millennium' regresa a los cines el próximo 9 de noviembre con 'Lo que no te mata te hace más fuerte', un filme dirigido por Fede Álvarez ('No respires', 'Posesión Infernal') y protagonizado por Claire Foy. La actriz británica, popular por su papel de Isabel II de Inglaterra en la serie 'The Crown', da vida a una Lisbeth Salander menos fría y "más vulnerable y fiel a los libros", según el director, y que, en esta ocasión, es el centro absoluto de la historia.