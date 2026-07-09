SAIC destaca el "arranque exitoso" en Galicia y promete un futuro de "prosperidad"

Ferrol, 9 de julio de 2026. El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, ha destacado "el arranque exitoso" de su llegada a Galicia con el primer barco portavehículos que ha desembarcado 700 coches de MG en el puerto exterior de Ferrol. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ensalza este 9 de julio como "un día muy importante" que se recordará como "el principio de muchas otras cosas durante muchos años". Subraya que se tata de la "primera imagen visible" de un un proyecto industrial de "largo recorrido" llamado a "transformar el futuro industrial de Galicia".