Saiz destaca el "éxito" de la migración circular con beneficios para España y el origen

La Rábida, Huelva, 25 de junio de 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado este jueves en Huelva la "buena gestión de la movilidad laboral" y la colaboración entre países, "la colaboración institucional y la colaboración público-privada" como "fórmulas de éxito" a la hora de gestionar "proyectos tan importantes de migración circular", como la Orden Gecco de España, que supone "beneficios compartidos" para los trabajadores y para el país de origen y el de destino.