Sales (Junts) exige a Illa cesar a Niubó por PISA e insiste en una comisión de investigación

Barcelona, 23 de septiembre de 2026. La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha exigido este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que cese a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, por el "escándalo" de PISA y ha insistido en pedir una comisión de investigación. "La prueba definitiva de que le importa poco la educación es que aún mantenga a Niubó, la peor consellera de la historia. Era muy difícil sacar este título al conseller Cambray. Niubó lo ha conseguido, ha batido todos los récords" con un paréntesis en el que el conseller Albert Dalmau asumió sus competencias mientras estuvo de baja, ha apuntado en la Cámara catalana. (Fuente: Parlament Catalunya)