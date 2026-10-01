La salud percibida por mayores sube 10 puntos tras los talleres emocionales de Afundación

Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2026. Más de 1.300 personas han participado desde 2022 en 'Coñecendo as emocións', los programas de bienestar emocional desarrollados por Afundación, la Obra Social de Abanca. La iniciativa, que el año pasado alcanzó los 433 participantes en su quinta edición, ha demostrado reducir los sentimientos de soledad y mejorar la salud percibida entre los usuarios. Así lo refleja un informe elaborado por Afundación junto a Matia Instituto, basado en el seguimiento de 440 participantes y presentado este jueves en una rueda de prensa en Santiago de Compostela. "Creemos que en el programa generamos espacios de confianza, espacios seguros donde hablar de las cosas que nos importan, aprender cosas sobre los aspectos emocionales y llevarlos a la vida diaria y ponerlos en marcha", ha señalado la investigadora de Matia Estudio Sara Marsillas en la presentación del informe.