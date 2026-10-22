Sánchez acepta el cara a cara con Feijóo pero el PP rechaza el debate a cuatro en TVE

Madrid, 22 de octubre de 2026. El PSOE ha aceptado un 'cara a cara' entre el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en una cadena privada, pero quiere que el debate a cuatro, junto a los líderes de Vox y Frente Amplio sea en TVE y no en Atresmedia como pretendía el PP. Sin embargo, el PP ha rechazado que ese debate a cuatro sea en el ente público y ha criticado lo que ha definido como el "intento de boicot" del PSOE a Atresmedia. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / PP)