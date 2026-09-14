Sánchez afirma que 200 migrantes al día regresan de Ceuta a Marruecos

Madrid, 14 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que unas 200 personas migrantes de las que llegaron el pasado 30 de julio en la entrada masiva a Ceuta están regresando cada día a Marruecos y ha subrayado que quieren rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes. Sánchez espera resolver la crisis de Ceuta antes de que acabe este año 2026, el plazo que se han dado para habilitar un mando único y tacha de "bulo" que Marruecos le pueda chantajear con el contenido obtenido de su teléfono móvil mediante el programa espía Pegasus. (Fuente: Europa Press/La Moncloa/Congreso)