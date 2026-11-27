Plasencia (Cáceres), 27 de noviembre de 2026. "El problema de Feijóo y Abascal es que quieren gobernar una España que no existe", ha señalado Sánchez, quien ha resaltado que "la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres, van a hablar alto y fuerte, con su voto, el próximo 29 de noviembre, para tener cuatro años más de avances y frenar la involución de Feijóo y de Abascal". "Lo vimos ayer. Fue una vergüenza, fue lamentable ver al jefe del PP levantar el dedo y decir '¡tú calladita!'", ha señalado Sánchez, quien también ha tachado de "lamentable y una vergüenza el que el líder de Vox, el señor Abascal, no fuera capaz de condenar la violencia de género en este país".