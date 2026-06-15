Publicado 15/06/2026 11:11:53 +02:00CET

Sánchez anuncia 18 millones de euros para reforzar la investigación en salud de las mujeres

Madrid, 15 de junio de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud' triplicará la inversión en investigación y desarrollo (I+D) destinada específicamente a la salud de las mujeres, hasta alcanzar los 18 millones de euros. "Va a servir para impulsar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria y que condicionan la vida de miles de mujeres en nuestro país. Hablamos del dolor crónico, las enfermedades autoinmunes y tiroideas, así como de la salud cardiovascular y la salud mental", ha señalado durante la presentación del programa en la Fundación Ortega-Marañón. (Fuente: La Moncloa)