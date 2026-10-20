Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica mientras los vecinos regresan a sus casas

Oliva (Valencia), 20 de octubre de 2026. Tras el paso de la borrasca Adam, que ha causado múltiples daños materiales y humanos, con especial afectación en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, es el momento de evaluar los destrozos que han provocado las lluvias torrenciales e inundaciones de esta Dana. Hasta el Puesto de Mando Avanzado habilitado por la Generalitat Valenciana en Oliva se ha desplazado en la mañana de este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca para evaluar los daños provocados por el temporal. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Guardia Civil / UME)