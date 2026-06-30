Sánchez anuncia un plan para migrantes el día que concluye la regularización extraordinaria

Madrid, 30 de junio de 2026. El Gobierno ha presentado un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía para reforzar la inclusión de las personas migrantes a través de medidas en materia de empleo, formación, convivencia y servicios públicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que contará con una dotación inicial de más de 500 millones de euros y ha avanzado la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana, con la que pretende coordinar y agilizar la gestión de la política migratoria. El anuncio coincide con el último día del proceso extraordinario de regularización de migrantes, que cierra con más de 1,2 millones de solicitudes registradas. Mientras el Ejecutivo defiende este modelo de integración, el Tribunal Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al apreciar dudas sobre si esta regularización extraordinaria podría entrar en conflicto con la normativa comunitaria. (Fuente: Europa Press y Moncloa)